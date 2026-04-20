De Zerbi, l'impresa è ardua: tutti i numeri horror del Tottenham in questa stagione

La lotta salvezza in Premier League entra in una fase caldissima e il Tottenham trema per davvero. Roberto De Zerbi è stato chiamato per cercare il miracolo, ma a questo punto l'impresa è ardua, un po' per tutti i motivi che in Italia abbiamo spesso elencato riguardo alla Fiorentina negli scorsi mesi - prima della risalita dei viola - a partire dalla poca abitudine nel lottare per questi obiettivi.

Il derby di stasera tra West Ham e Crystal Palace diventa uno snodo cruciale: in caso di vittoria degli Hammers, il distacco salirebbe a +4 sul Tottenham, con il Nottingham Forest che si trova già a +5.

I numeri di una stagione disastrosa

Alcuni numeri di una annata disastrosa. Il Tottenham non è riuscito a vincere nessuna delle ultime 15 partite di Premier League (6 pareggi e 9 sconfitte), prolungando la sua striscia senza vittorie più lunga di sempre nella competizione. Non è riuscito a vincere nessuna delle ultime cinque partite di Premier League in cui era in vantaggio (3 pareggi e 2 sconfitte), la sua striscia negativa più lunga nella competizione da dicembre 2023 (1 pareggio e 4 sconfitte). Anche Roberto De Zerbi deve rialzarsi, visto che ha vinto solo una delle sue ultime 12 partite in Premier League (3 pareggi e 8 sconfitte).