Ufficiale Nantes, esonerato Kantari: ufficiale il ritorno in panchina del 73enne Halilhodzic

Il Nantes ha ufficializzato il ritorno di Vahid Halilhodzic, che subentra ad Ahmed Kantari nel ruolo di allenatore all'età di 73 anni. La situazione è drammatica: i Canarini occupano attualmente il 17° posto in classifica di Ligue 1 e si trovano in piena zona retrocessione, a sole nove giornate dalla fine del campionato.

"Il FC Nantes annuncia l'esonero di Ahmed Kantari dalla guida della prima squadra e lo ringrazia per l'impegno profuso durante la sua missione. Al suo posto, viene nominato Vahid Halilhodzic fino al termine della stagione. Il tecnico bosniaco torna così sulle sponde dell'Erdre", si legge nel comunicato ufficiale pubblicato.

Ex giocatore del club francese negli anni '80 (1981-1986), Halilhodzic conosce perfettamente la società, di cui è già stato allenatore tra il 2018 e il 2019. In carriera ha allenato PSG, Lille e Dinamo Zagabria, oltre che le Nazionali di Algeria, Giappone, Marocco. La volontà da parte dei vertici del Nantes è di infondere un supporto alla squadra per il rush finale della stagione e soprattutto il prossimo match: la sfida casalinga contro lo Strasburgo, domenica 22 marzo. Halilhodzic sarà assistito da Patrick Collot, un altro volto noto perché ha già lavorato nel club di Ligue 1 tra il 2018 e il 2021.