Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Nantes, esonerato Kantari: ufficiale il ritorno in panchina del 73enne Halilhodzic

Nantes, esonerato Kantari: ufficiale il ritorno in panchina del 73enne HalilhodzicTUTTO mercato WEB
Yvonne Alessandro
Oggi alle 22:12Calcio estero
Yvonne Alessandro

Il Nantes ha ufficializzato il ritorno di Vahid Halilhodzic, che subentra ad Ahmed Kantari nel ruolo di allenatore all'età di 73 anni. La situazione è drammatica: i Canarini occupano attualmente il 17° posto in classifica di Ligue 1 e si trovano in piena zona retrocessione, a sole nove giornate dalla fine del campionato.

"Il FC Nantes annuncia l'esonero di Ahmed Kantari dalla guida della prima squadra e lo ringrazia per l'impegno profuso durante la sua missione. Al suo posto, viene nominato Vahid Halilhodzic fino al termine della stagione. Il tecnico bosniaco torna così sulle sponde dell'Erdre", si legge nel comunicato ufficiale pubblicato.

Ex giocatore del club francese negli anni '80 (1981-1986), Halilhodzic conosce perfettamente la società, di cui è già stato allenatore tra il 2018 e il 2019. In carriera ha allenato PSG, Lille e Dinamo Zagabria, oltre che le Nazionali di Algeria, Giappone, Marocco. La volontà da parte dei vertici del Nantes è di infondere un supporto alla squadra per il rush finale della stagione e soprattutto il prossimo match: la sfida casalinga contro lo Strasburgo, domenica 22 marzo. Halilhodzic sarà assistito da Patrick Collot, un altro volto noto perché ha già lavorato nel club di Ligue 1 tra il 2018 e il 2021.

Articoli correlati
Il Nantes è in crisi e cambia ancora in panchina: via Kantari, Halilhodzic pronto... Il Nantes è in crisi e cambia ancora in panchina: via Kantari, Halilhodzic pronto a tornare
Halilhodzic e il mancato Mondiale col Marocco: "Mi hanno tolto l'orgoglio, non li... Halilhodzic e il mancato Mondiale col Marocco: "Mi hanno tolto l'orgoglio, non li perdono"
Halilhodzic pensa al ritiro: "L'addio col Marocco mi ha colpito ma dico grazie al... Halilhodzic pensa al ritiro: "L'addio col Marocco mi ha colpito ma dico grazie al calcio"
Altre notizie Calcio estero
Liverpool ko 1-0 a Istanbul, Slot: "Il Galatasaray gioca come fosse l'ultima gara... Liverpool ko 1-0 a Istanbul, Slot: "Il Galatasaray gioca come fosse l'ultima gara della vita"
Galatasaray, coreografia dei tifosi per la mamma. Osimhen emozionato: "L'ho persa... Galatasaray, coreografia dei tifosi per la mamma. Osimhen emozionato: "L'ho persa da piccolo"
Nantes, esonerato Kantari: ufficiale il ritorno in panchina del 73enne Halilhodzic... UfficialeNantes, esonerato Kantari: ufficiale il ritorno in panchina del 73enne Halilhodzic
Come si ferma Vinicius? City, Guardiola: "Prima avevamo Walker, ora prendiamo la... Come si ferma Vinicius? City, Guardiola: "Prima avevamo Walker, ora prendiamo la moto"
Rumors sul Real Madrid, Pochettino strizza l'occhio: "Finché sono voci piacevoli..."... Rumors sul Real Madrid, Pochettino strizza l'occhio: "Finché sono voci piacevoli..."
Manchester City, che combina Rodri? Denunciato dai vicini per un drone "spione" Manchester City, che combina Rodri? Denunciato dai vicini per un drone "spione"
Tottenham, Vicario out in Champions. Tudor: "Meglio per la squadra. C'è spazio per... Tottenham, Vicario out in Champions. Tudor: "Meglio per la squadra. C'è spazio per tutti"
City, Donnarumma al settimo cielo: "Mi sento a casa e parte del gruppo. Ringrazio... City, Donnarumma al settimo cielo: "Mi sento a casa e parte del gruppo. Ringrazio tre giocatori"
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Oltre al danno la beffa: dopo l'esonero arrivano 10 giornate di squalifica per Gregucci e Foti
3 Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
4 "Vogliono che non vinciamo, gli arbitri devono restare neutrali". Multa salata per Rodri
5 Corsa salvezza, calendari a confronto: il Toro chiude col derby. Cremo, 3 scontri diretti
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, riecco Santiago Gimenez: primo allenamento in gruppo dopo uno stop di 4 mesi e mezzo
Immagine top news n.1 Mani di Ricci nel derby, check di 10 secondi. Open VAR: "Non ci sono dubbi, diverso da Bisseck"
Immagine top news n.2 André: "Se andassi al Milan vivrei un sogno, ma lo sto facendo anche al Corinthians"
Immagine top news n.3 Napoli, ecco l'esito degli esami per l'infortunio di Vergara: c'è lesione, i tempi di recupero
Immagine top news n.4 Atalanta-Bayern Monaco, le probabili formazioni: De Roon con Pasalic, riecco Kane
Immagine top news n.5 Provedel operato stamani alla spalla: stagione finita per il portiere. Lazio, tocca a Motta
Immagine top news n.6 Milan, i ritardi costano caro: altra multa, sanzioni totali in tripla cifra. Baccin "paga" le proteste
Immagine top news n.7 Giudice Sportivo, sei calciatori squalificati per la 29ª giornata. Palestra simula: multato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.2 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.3 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.4 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Montervino: "Napoli, secondo posto possibile con il recupero dei big"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Lotta Champions? Se il Como batte la Roma, diventa la favorita"
Immagine news Altre Notizie n.3 Maspero: "Fiorentina, nella lotta salvezza deve sfruttare la forza del suo attacco"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Jankto rincara la dose su Nicola: "Non mi faceva giocare perché da avversario gli segnai 3 volte"
Immagine news Serie A n.2 Ci sono anche brutte notizie per il Bayern Monaco a Bergamo: Davies si rifà male subito
Immagine news Serie A n.3 Severa lezione all'Atalanta, 5 e 6-0 Bayern con Olise e Musiala. La Nord applaude comunque
Immagine news Serie A n.4 De Gea in soccorso di Kinsky: "Solo un portiere può capire. Tieni su la testa e ripartirai"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Ferrari ricorda Commisso alla Viareggio Cup: "Amava far crescere i giovani"
Immagine news Serie A n.6 Bayern Monaco senza pietà, anche Jackson si unisce alla festa del gol: 4-0 sull'Atalanta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Hernani rischia di saltare il match con il Palermo: non si è allenato con il gruppo
Immagine news Serie B n.2 SudTirol, si ferma Pecorino: l'attaccante operato dopo la frattura alla mano destra
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Pittarello: "17 gol in 7 partite? Vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Sebastiani: "Quanti torti arbitrali subiti, non meritiamo l'ultimo posto"
Immagine news Serie B n.5 Samp multata, Manfredi e Fredberg deferiti: il club valuta il ricorso in appello
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabrese: "Rush finale decisivo, ma possiamo raggiungere i nostri obiettivi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, nodo stadio Liberati: debito con gli steward e rischio porte chiuse
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Antonini: "Presto conferenza stampa che schiaccerà tutto quello che ci ha ostacolato"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Giudice Sportivo: 19 giocatori squalificati, 2 giornate per Semprini della Sambenedettese
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: De Luca toprna sulla panchina del Picerno
Immagine news Serie C n.5 Lorenzini: "A Novara un progetto serio. Puntiamo in alto con la forza del gruppo"
Immagine news Serie C n.6 Picerno, ecco l'annuncio: in panchina torna mister De Luca
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Immagine news Calcio femminile n.2 Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, si ferma l'attaccante Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia. La nota della società
Immagine news Calcio femminile n.4 Dal Como Women alla Spagna. Mercury13 acquista anche la maggioranza del Badalona
Immagine news Calcio femminile n.5 Iran, il ministro degli esteri australiano firma l'asilo politico per 5 giocatrici: "Sono le benvenute"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Australia a difesa delle calciatrici iraniane: in cinque verso l'asilo politico. E interviene Trump
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”