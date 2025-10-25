West Ham, Bowen: "Dobbiamo capire il momento, accettarlo e rimboccarci le maniche"

Jarrod Bowen, esterno offensivo del West Ham, ha commentato così ai canali ufficiali del club la sconfitta per 2-1 contro il Leeds: "Ovviamente, quando sei penultimo in classifica e hai vinto una sola partita in tutta la stagione, la sensazione è negativa. Penso che l'unico modo per cambiare le cose è che noi giocatori ci facciamo avanti, mostriamo un po' di carattere, ci rimbocchiamo le maniche e ci prepariamo alla lotta.

È facile a dirsi, a volte è difficile a farsi, ma dobbiamo farlo. Credo che ne abbiamo bisogno settimana dopo settimana, perché secondo me è l'unica via. Ho detto ai giocatori che dobbiamo darci da fare ora, perché questa è la Premier League e nessuno ci darà niente. Dobbiamo affrontare la realtà e ottenere risultati. Lo abbiamo fatto nel corso degli anni, ma ora non lo stiamo facendo, e non stiamo giocando bene, quindi dobbiamo cambiare le cose.

Per quanto possiate parlare tra di voi, e abbiamo conversazioni aperte, credo che la spinta debba venire da dentro. Credo che tutti abbiamo fame, ma la tabella mostra che non stiamo facendo abbastanza e dobbiamo cambiare le cose. Come ho detto, dobbiamo capire e accettare la situazione in cui ci troviamo e impegnarci al massimo per cambiarla. Abbiamo due partite in casa davanti a noi. Non siamo stati eccezionali in casa, ma ora è il momento di rimboccarci le maniche e ottenere il sostegno dei tifosi".