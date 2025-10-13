Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tensione a Oviedo, Cazorla rompe il silenzio: "Non c'entro con l'esonero di Paunovic"

Oggi alle 14:42Calcio estero
Michele Pavese

Dopo ore di tensione a Oviedo, con l’esonero a sorpresa di Veljko Paunović e l’arrivo in panchina di Luis Carrión, il capitano Santi Cazorla ha deciso di parlare apertamente. L’ex centrocampista di Villarreal e Arsenal ha lanciato un messaggio di unità in un momento delicato per il club asturiano, impegnato a risalire la classifica. Cazorla ha voluto prima di tutto ringraziare Paunović e il suo staff: "Ho parlato con ieri, gli ho ringraziati a nome mio e della squadra per il lavoro svolto. Farà sempre parte della storia di questo club".

Sul piano personale, il capitano ha ammesso di stare meglio dopo i problemi al ginocchio che lo avevano limitato nelle ultime settimane: "Ho fatto delle infiltrazioni per giocare contro il Barcellona, ma soffrivo molto. Ora sto meglio e spero di essere pronto per venerdì". Riguardo ai rumors che lo indicavano come influente nella decisione di esonerare Paunović, Cazorla è stato netto: "In 22 anni di carriera non ho mai avuto voce nelle decisioni di un club. Mi si può criticare come calciatore, ma non permetterò che si metta in dubbio la mia integrità. Ho la coscienza pulita"

Sul nuovo tecnico, ha parlato con rispetto e fiducia: "Carrión è arrivato con entusiasmo e con le idee chiare. Ci chiede fiducia e unità. Dobbiamo tutti remare nella stessa direzione". Infine, un appello ai tifosi: "Possiamo litigare o possiamo morire insieme, io ho scelto la seconda opzione. Il club è sopra tutto e tutti. Venerdì abbiamo bisogno della nostra gente. Solo un nome conta davvero: il Real Oviedo".

