Ufficiale Union SG, nuovo allenatore dopo l’addio di Pocognoli: arriva David Hubert dal Leuven

L’Union Saint-Gilloise non ha perso tempo. Dopo l’addio improvviso di Sébastien Pocognoli, passato al Monaco, il club campione del Belgio ha ufficializzato oggi il nome del suo nuovo allenatore: si tratta di David Hubert, tecnico 37enne proveniente dal Leuven. La notizia è stata confermata dal club con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali: "L’allenatore belga David Hubert, 37 anni, si unisce all’Union proveniente dall’OH Leuven. Hubert dirigerà il primo allenamento lunedì pomeriggio e siederà in panchina per la prima volta sabato, nella sfida contro lo Charleroi allo stadio Marien".

L’Union non ha reso nota la durata del contratto, ma la scelta è arrivata in tempi record per garantire continuità alla squadra, reduce da un inizio di stagione positivo ma scosso dalla partenza di Pocognoli, artefice del recente titolo nazionale. Hubert, ex centrocampista con una lunga carriera nella Jupiler Pro League, ha intrapreso da pochi anni la carriera di allenatore. La sua filosofia di gioco, moderna e basata sul possesso palla e l’intensità, si sposa con lo stile dell’Union, che punta a restare protagonista anche in campo europeo.

Il debutto del nuovo tecnico è previsto per sabato al Marien Stadium contro lo Charleroi, dove i tifosi gialloblù potranno accogliere il loro nuovo allenatore con l’obiettivo di proseguire il percorso vincente iniziato la scorsa stagione.