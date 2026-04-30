Finisce l'avventura di Parker al Burnley: "Un onore immenso guidare la squadra in Premier"

Scott Parker ha affidato un messaggio di addio carico di emozione dopo la separazione ufficiale da Burnley, chiudendo così un ciclo durato due stagioni. L’ex tecnico dei Clarets ha sottolineato il valore umano e professionale dell’esperienza vissuta: "È stato un immenso privilegio guidare questo grande club negli ultimi due anni. Ho apprezzato ogni momento del nostro percorso insieme, ma sento che questo sia il momento giusto per entrambe le parti di intraprendere strade diverse".

Parker ha poi rivendicato con orgoglio i risultati ottenuti, soffermandosi in particolare sulla stagione della promozione in Premier League: "Ripenso con grande orgoglio a ciò che abbiamo costruito, soprattutto alla straordinaria annata 2024/25 culminata con la promozione. È stato un onore assoluto guidare questa squadra in Premier League".

Nel suo messaggio non sono mancati i ringraziamenti alla dirigenza e allo staff del club: "Ringrazio Alan e la proprietà per il sostegno ricevuto durante la mia permanenza. Un grazie speciale va anche allo staff instancabile dietro le quinte e, soprattutto, ai giocatori, che hanno sempre dato tutto fin dal primo giorno". Infine, parole dedicate ai tifosi: "Grazie ai sostenitori del Burnley. Auguro a voi e a questo grande club solo il meglio per il futuro".

La separazione arriva al termine di una stagione difficile per il Burnley, che non è riuscito a confermarsi in Premier League dopo la promozione dell’anno precedente. Ora il club è atteso da una nuova fase di ricostruzione.