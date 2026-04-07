Non solo Dro. PSG e Barcellona, nuova guerra sul mercato per un 16enne del Mali
Ci risiamo, Barcellona e PSG tornano a darsi battaglia sul mercato. Stavolta nel mirino c'è un baby talento del calcio africano, ma il duello tra i giganti del calcio europeo pare serratissimo: secondo quanto riferito da SPORT, quotidiano catalano, si tratta di Aboubacar Maiga. Centrocampista offensivo originario del Mali, di soli 16 anni, dell'Academia Africa Foot,
La scorsa estate, il teenager era stato a Barcellona per alcuni giorni, partecipando agli allenamenti. Tutto sembrava apparecchiato per il suo tesseramento al compimento dei 18 anni, ma a sorpresa è entrato nella mischia il club transalpino, che lo ha portato con sé per sperimentarlo nell'Olympia Future Cup. In pratica un torneo presso le strutture dell'Ajax, per valutarne il livello competitivo reale. Stando alle ultime indiscrezioni, qualora gli allenatori affiliati al PSG dessero l'ok, a quel punto i francesi prenoterebbero Maiga.
Mettendo a segno un altro scippo ai danni del Barcellona dopo lo sgarbo per il 18enne Dro Fernandez, trasferitosi a titolo definitivo all'ombra della Tour Eiffel solo pochi mesi fa per una cifra irrisoria (8 milioni di euro) rispetto all'immenso potenziale del quale dispone. Il Barcellona punta tutto sul mix tra La Masia - cantera blaugrana - e talenti internazionali a basso costo. A Parigi, mister Luis Enrique con il diesse Luis Campos sembrano aver intrapreso una strada simile, facendo spiccare il settore giovanile del PSG.