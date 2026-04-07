Cancelo e i dubbi nei giorni della firma col Barça: "Ho una testa forte, questo fa la differenza"

L'esterno del Barcellona Joao Cancelo ha parlato a Sky Sport in vista della sfida Champions contro l'Atletico Madrid. Nell'intervista il portoghese è tornato anche sul suo arrivo al Barcellona a gennaio, quando fu trattato anche dall'Inter: "Abbiamo commesso qualche errore nelle sfide precedenti, speriamo di non commetterli domani. L'Atleti è una squadra forte con giocatori bravi, noi vogliamo avere il controllo della partita per fare il nostro gioco con i giocatori di talento come Lamine, Pedri e Rashford".

Nelle scorse ore abbiamo visto le immagini di una discussione fra Yamal e Flick...

"E' un giocatore che ha sempre voglia di aiutare la squadra, punta sempre l'uomo e fa la differenza. Speriamo che domani sia la sua partita. E' un fenomeno, fra i più forti al mondo. Per me ora è il migliore, ma ha solo 18 anni e non possiamo pretendere che abbia la testa di uno di 30. Ha un talento da strada, sembra che giochi contro i suoi amici...".

La scelta di tornare a Barcellona?

"Il calcio è così, non c'è nessuno al mondo che ha più fiducia di me in me stesso. Ho una testa molto forte, è quello che fa la differenza".

Che Atletico si aspetta?

"E' una squadra imprevedibile, a volte pressano alto e a volte restano bassi. Non sappiamo cosa aspettarci, ma ci sono tanti giocatori forti e noi dovremo stare attenti. Dovremo avere il controllo della partita e poi col talento dei singoli potremo fare la differenza".