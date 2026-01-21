Ufficiale Non solo ter Stegen, anche un rinforzo a centrocampo per il Girona: ecco Fran Beltran

Il Girona ha raggiunto un accordo con il Celta Vigo per il trasferimento di Fran Beltrán, centrocampista classe 1999 che ha firmato un contratto fino al giugno 2030, valido quindi per quattro stagioni e mezzo.

Nato a Madrid il 3 febbraio 1999, Beltrán si è formato nelle giovanili del Rayo Vallecano, debuttando in prima squadra a soli diciassette anni. Rapidamente si è imposto come una delle promesse più interessanti del calcio spagnolo nella posizione di mediano, grazie a visione di gioco, equilibrio e capacità di gestione del pallone.

Il rendimento al Rayo gli ha aperto le porte del Celta Vigo nell’estate del 2018, dove ha accumulato una solida esperienza in Primera División. In Galizia, Beltrán si è distinto per continuità, intelligenza tattica e versatilità, ricoprendo ruoli sia di mediano difensivo sia più avanzati nel centrocampo.