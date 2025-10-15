Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Brasile, Casemiro avvisa dopo la sconfitta con il Giappone: "In 45' puoi perdere un sogno"

Brasile, Casemiro avvisa dopo la sconfitta con il Giappone: "In 45' puoi perdere un sogno"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:56Calcio estero
Michele Pavese

Il Brasile ha chiuso la sua tournée asiatica con una bruciante sconfitta contro il Giappone, dopo essere stato in vantaggio di due reti. La Seleção si è fatta rimontare nella ripresa e sono ricomparsi vecchi fantasmi. Dopo il match, Casemiro ha lanciato un avvertimento ai suoi compagni: "A questo livello tutto si decide nei dettagli. Deve servirci da lezione, perché il Mondiale è vicino. A questi livelli, 45 minuti possono costare un sogno d’infanzia", ha dichiarato il centrocampista del Manchester United.

Il veterano è stato titolare, insieme a Vinícius Júnior e Bruno Guimarães, nei due test disputati in Asia: la vittoria netta contro la Corea del Sud e la sconfitta contro i nipponici. Nonostante il momento difficile, Casemiro rimane una pedina fondamentale per Carlo Ancelotti, che conta sulla sua esperienza e leadership per rilanciare una nazionale che ha chiuso le Eliminatorie sudamericane con un deludente quinto posto - una delle peggiori campagne della sua storia.

Le parole del capitano evocano inevitabilmente la dolorosa eliminazione contro la Croazia ai Mondiali del 2022: allora, dopo essersi portata in vantaggio nei supplementari, la Seleção subì il pareggio e cadde ai rigori. Casemiro, che potrebbe disputare in Nord America la sua ultima Coppa del Mondo, spera di cancellare quell’incubo. Ancelotti, intanto, ha molto lavoro davanti a sé per restituire al Brasile la solidità e l’ambizione che la storia gli impone.

Articoli correlati
Casemiro libero a parametro zero a giugno. Lo United non rinnoverà il contratto Casemiro libero a parametro zero a giugno. Lo United non rinnoverà il contratto
Casemiro svela: "Non mi chiamo così! In tutta la mia carriera il nome è stato sbagliato"... Casemiro svela: "Non mi chiamo così! In tutta la mia carriera il nome è stato sbagliato"
Pallone d'Oro, Casemiro snobba il connazionale Raphinha: "Dovrebbe vincerlo Salah"... Pallone d'Oro, Casemiro snobba il connazionale Raphinha: "Dovrebbe vincerlo Salah"
Altre notizie Calcio estero
Brasile, Casemiro avvisa dopo la sconfitta con il Giappone: "In 45' puoi perdere... Brasile, Casemiro avvisa dopo la sconfitta con il Giappone: "In 45' puoi perdere un sogno"
Problemi in Brasile per Vinicius: è stato denunciato per disturbo alla quiete pubblica... Problemi in Brasile per Vinicius: è stato denunciato per disturbo alla quiete pubblica
Norvegia, Solbakken critico con Bobb: "Nel primo tempo malissimo, gli è mancato tutto"... Norvegia, Solbakken critico con Bobb: "Nel primo tempo malissimo, gli è mancato tutto"
Real Madrid, Guler su Alonso: "Se mi chiede di fare il portiere, comprerò i guanti!"... Real Madrid, Guler su Alonso: "Se mi chiede di fare il portiere, comprerò i guanti!"
Incidente spaventoso e coma, l'ex PSG Sergio Rico: "Mai sentito di essere in pericolo"... Incidente spaventoso e coma, l'ex PSG Sergio Rico: "Mai sentito di essere in pericolo"
Borussia Dortmund, Schlotterbeck nel mirino del Liverpool. E il tedesco frena sul... Borussia Dortmund, Schlotterbeck nel mirino del Liverpool. E il tedesco frena sul rinnovo
RB Lipsia, poche speranze di rinnovo con Schlager. Nel mirino c'è Gomes dello Shakhtar... RB Lipsia, poche speranze di rinnovo con Schlager. Nel mirino c'è Gomes dello Shakhtar
Ronaldo: "Molto orgoglioso di aver raggiunto questo record unico per il Portogallo"... Ronaldo: "Molto orgoglioso di aver raggiunto questo record unico per il Portogallo"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Le più lette
1 Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
2 L'Italia ai play-off, ecco il quadro a due turni dalla fine. Pericolo Svezia in semifinale
3 L'infortunio di Pulisic scoperchia il vaso di Pandora: Leao non si può più nascondere
4 Pulisic va ko in Nazionale. La Juve pensa a Domenico Teti come ds: le top news delle 13
5 Milan, allarme Pulisic: infortunio con gli USA. Il ct: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale"
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Golden Boy, a Genova svelato l’elenco dei 25 finalisti per il 2025: c'è Pio Esposito
Immagine top news n.1 L'Inter ha approvato il bilancio per il 2024-2025: utile di 35 milioni, ricavi record per la Serie A
Immagine top news n.2 Gattuso e... l'ingegnere nucleare. Da oggi si guarda oltre in attesa del 21 novembre
Immagine top news n.3 Mateo Retegui è il simbolo della nuova Italia di Gattuso. Il confronto dei numeri con Spalletti
Immagine top news n.4 Milan, allarme Pulisic: infortunio con gli USA. Il ct: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale"
Immagine top news n.5 Il Mondiale inizia a prendere forma: altre 6 qualificate. E c'è la prima europea
Immagine top news n.6 Gattuso: "Se non ci qualificheremo al Mondiale mi trasferirò molto lontano dall'Italia..."
Immagine top news n.7 Italia-Israele 3-0, le pagelle: secondo posto e play-off blindati con portiere e centravanti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.2 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.3 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.4 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Italia, c'è fiducia in vista dei playoff? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Paganini: "Juve, serve un segnale forte. Rinnovi subito con Yildiz"
Immagine news Altre Notizie n.3 Giannichedda: "Juve, vedo confusione. Rinnovo Yildiz per dare forza al progetto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torna il campionato. Per il Milan c'è l'esame Fiorentina
Immagine news Serie A n.2 Braida: "De Bruyne campione vero, Hojlund lo diventerà. Così il Napoli crescerà sempre"
Immagine news Serie A n.3 Golden Boy, chi succederà a Lamine Yamal? Doué favorito: l'elenco dei candidati
Immagine news Serie A n.4 Il ministro Abodi: "Entro fine anno riscontri sulla riforma della giustizia sportiva"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, addio a Diego Gonzalez: l'Atlas lo riscatterà, cifre e dettagli dell'operazione
Immagine news Serie A n.6 Juventus, McKennie rivela: "Tudor mi ha ordinato di mettermi a dieta. Basta snack"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Benedetti torna in gruppo. Solo scarico per il rientrante Cherubini
Immagine news Serie B n.2 Empoli, retroscena panchina: il club rivoleva D'Aversa che ha risolto. Spezia sullo sfondo?
Immagine news Serie B n.3 Palermo, risolto consensualmente il contratto di Dionisi. Ora può approdare all'Empoli
Immagine news Serie B n.4 Bari, Dorval si gode l'esordio con l'Algeria: "Orgoglioso di far parte di questa squadra"
Immagine news Serie B n.5 Bari, buone notizie dall'infermeria per Caserta: il centrale Nikolaou torna in gruppo
Immagine news Serie B n.6 Dionisi risolve oggi con il Palermo, domani firma e annuncio ufficiale dell'Empoli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Tegola in difesa il Guidonia Montecelio: rottura completa del crociato per l'esperto Malomo
Immagine news Serie C n.2 Triestina, iniziano gli addii della vecchia dirigenza: interrotto il rapporto con Stella
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Anacoura: "Presto dire di corsa alla B, ma stiamo facendo qualcosa di importante"
Immagine news Serie C n.4 Deléchat: "Il Den Bosch è all'85% olandese. Sarà così anche per la Pro Vercelli"
Immagine news Serie C n.5 Ospitaletto, si ferma Mondini: lesione completa all'adduttore lungo e corto
Immagine news Serie C n.6 Pro Vercelli, il presidente Deléchat: "Il Como ci ispira. Vogliamo tornare dove ci compete"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter corsara anche in Albania. Centrati gli Ottavi di Finale della Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Non firmo mai per un pareggio contro il Bayern"
Immagine news Calcio femminile n.3 Sara Gama nuova capo delegazione dell'Italia Femmile. Gravina: "Bentornata a casa"
Immagine news Calcio femminile n.4 European Golden Girl, due italiane fra le candidate
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, le convocate di Soncin: da Ambrosi a Corelli diverse le novità. Torna Dragoni
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter-Vllaznia, le formazioni ufficiali: Piovani lancia Belli fra i pali. In avanti Bugeja e Glionna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?