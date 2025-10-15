Brasile, Casemiro avvisa dopo la sconfitta con il Giappone: "In 45' puoi perdere un sogno"

Il Brasile ha chiuso la sua tournée asiatica con una bruciante sconfitta contro il Giappone, dopo essere stato in vantaggio di due reti. La Seleção si è fatta rimontare nella ripresa e sono ricomparsi vecchi fantasmi. Dopo il match, Casemiro ha lanciato un avvertimento ai suoi compagni: "A questo livello tutto si decide nei dettagli. Deve servirci da lezione, perché il Mondiale è vicino. A questi livelli, 45 minuti possono costare un sogno d’infanzia", ha dichiarato il centrocampista del Manchester United.

Il veterano è stato titolare, insieme a Vinícius Júnior e Bruno Guimarães, nei due test disputati in Asia: la vittoria netta contro la Corea del Sud e la sconfitta contro i nipponici. Nonostante il momento difficile, Casemiro rimane una pedina fondamentale per Carlo Ancelotti, che conta sulla sua esperienza e leadership per rilanciare una nazionale che ha chiuso le Eliminatorie sudamericane con un deludente quinto posto - una delle peggiori campagne della sua storia.

Le parole del capitano evocano inevitabilmente la dolorosa eliminazione contro la Croazia ai Mondiali del 2022: allora, dopo essersi portata in vantaggio nei supplementari, la Seleção subì il pareggio e cadde ai rigori. Casemiro, che potrebbe disputare in Nord America la sua ultima Coppa del Mondo, spera di cancellare quell’incubo. Ancelotti, intanto, ha molto lavoro davanti a sé per restituire al Brasile la solidità e l’ambizione che la storia gli impone.