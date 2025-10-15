Filipe Luis resta sulla panchina del Flamengo: vicino il rinnovo fino al 2027

Filipe Luis continuerà a sedere sulla panchina del Flamengo. Secondo quanto confermato da AS, il club brasiliano è vicino a chiudere il rinnovo del suo tecnico, che con un contratto definito “galattico” diventerà uno dei più pagati del campionato. La pausa FIFA ha favorito l’avvicinamento tra le parti: entrambe volevano prolungare la permanenza dell’allenatore. L’attuale contratto scade a fine anno, mentre il nuovo accordo dovrebbe legarlo almeno fino a dicembre 2027.

Inizialmente la dirigenza riteneva le cifre troppo elevate, ma ha deciso di cedere, riconoscendo i risultati raggiunti da Filipe Luís in oltre un anno alla guida dei rubro-negro: tre titoli conquistati (Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Carioca) e il ritorno della squadra a un livello competitivo dopo le difficoltà con Tite e Sampaoli. Il rinnovo servirà anche a mettere a tacere le voci di mercato, dato che il nome di Filipe Luís ha guadagnato grande prestigio internazionale. Non sono mancate offerte, come quella estiva del Fenerbahce, respinta dal Flamengo guidato da José Boto.

Il sogno del brasiliano resta quello di allenare in Europa, ma per il momento vuole continuare a scrivere la sua storia al Maracanã. La stagione in corso potrebbe essere storica: il Flamengo è in piena corsa per Brasileirão e Libertadores, un doppio successo che consoliderebbe ulteriormente la carriera di Filipe Luís prima di un eventuale salto in Europa.