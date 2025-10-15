Spagna inarrestabile: 29 risultati utili di fila e primo posto mantenuto nel ranking FIFA

La Spagna è ormai a un passo dalla qualificazione al 17º Mondiale della sua storia. Le vittorie convincenti ottenute durante la sosta contro Georgia e Bulgaria hanno confermato la Roja come una delle principali candidate al titolo nel torneo che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, oltre a mantenerla al vertice del calcio mondiale.

Secondo la prossima classifica FIFA, in uscita il 23 ottobre, la squadra di Luis de la Fuente resterà prima al mondo con 1.880,76 punti, posizione conquistata nell’ultimo aggiornamento. La Spagna, inoltre, aumenterà il distacco sulle dirette inseguitrici, Francia e Argentina: il pareggio dei francesi contro l’Islanda (2-2) farà scendere i Bleus al terzo posto (1.862,71), mentre l’Argentina, avendo superato Venezuela (1-0) e Porto Rico (6-0), salirà al secondo posto (1.872,43). Trattandosi di amichevoli contro avversari di basso livello, la Selección non ha potuto sommare i punti necessari per insidiare la vetta spagnola.

La Spagna, invece, vive un momento d’oro: 29 partite consecutive senza sconfitte, eguagliando la miglior striscia della sua storia. Il gioco fluido, la solidità difensiva e l’equilibrio tattico rendono la squadra di De la Fuente una macchina perfetta. Con il biglietto per il Mondiale ormai in tasca, la Roja lancia un messaggio forte ai rivali. Sullo sfondo, la Finalissima di marzo contro l’Argentina potrebbe diventare il duello decisivo per sancire chi chiuderà il ciclo come vera numero uno del calcio mondiale.