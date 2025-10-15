Il PSG punta Endrick? Dalla Spagna: i francesi pronti a sacrificare Fabian Ruiz

Anche se non è titolare fisso, Gonçalo Ramos può vantarsi di essere il miglior "super sub" della storia del Paris Saint-Germain. Con 17 gol segnati entrando dalla panchina, l’attaccante portoghese ha superato persino Kylian Mbappé in questa speciale classifica. Ma il suo status all’interno della squadra di Luis Enrique non è certo di prima donna: nelle ultime settimane, il tecnico spagnolo gli ha preferito persino il giovane Senny Mayulu, segno che Ramos non è più tra le prime scelte offensive del club parigino.

A complicare ulteriormente la sua posizione ci pensa una voce di mercato proveniente dalla Spagna. Secondo il portale madrileno Defensa Central, il PSG starebbe pensando di portare a Parigi Endrick, il giovane talento brasiliano del Real Madrid. Nonostante sia sotto contratto fino al 2030, il diciannovenne, che conta già 14 presenze e 3 gol con la Seleção, fatica a trovare spazio con Xabi Alonso, ed è l’unico a essere stato ancora schierato in questa stagione. Il PSG, secondo le indiscrezioni, sarebbe pronto a proporre uno scambio di giocatori: al Madrid servirebbe rinforzare il centrocampo, e il PSG potrebbe inserire Fabián Ruiz nell’operazione. Una mossa che sorprende, visto che lo spagnolo, legato al club fino al 2027, è uno dei punti fermi della mediana assieme ai portoghesi Vitinha e João Neves.

Da parte sua, la Casa Blanca avrebbe fatto sapere a Endrick che ascolterà eventuali offerte. Una nuova saga di mercato è pronta ad accendersi tra Parigi e Madrid.