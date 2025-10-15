Problemi in Brasile per Vinicius: è stato denunciato per disturbo alla quiete pubblica

Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid, è stato incriminato dalla giustizia brasiliana per presunto "disturbo della tranquillità altrui" in seguito alla grande festa organizzata a Rio de Janeiro per celebrare il suo 25º compleanno. La notizia è stata confermata mercoledì da fonti ufficiali.

Il caso è nelle mani del 9º Tribunale Penale Speciale di Rio, competente per i reati minori, e nasce dalla denuncia di un vicino della lussuosa villa dove il giocatore della Seleção ha festeggiato tra il 19 e il 21 luglio. Secondo la denuncia, riportata dal quotidiano O Globo, la musica ad alto volume e il chiasso avrebbero turbato la quiete del quartiere.

Il vicino afferma di aver chiamato la Polizia Militare, che effettivamente ha constatato il rumore e ordinato di abbassare il volume. Vinícius e gli invitati hanno obbedito, ma - secondo il racconto - una volta andati via gli agenti, la musica è tornata "a un livello estremamente alto". Le autorità giudiziarie di Rio hanno fissato un’udienza preliminare per il 6 novembre. La legge brasiliana prevede per questo tipo di infrazione una pena da 15 giorni a 3 mesi di carcere, oppure una multa. Stando ai media locali, la festa di Vinícius fu gigantesca: circa 500 invitati, spettacoli dal vivo - tra cui quello del rapper Travis Scott - fuochi d’artificio e persino giostre. Tra gli ospiti figuravano il compagno di squadra Eduardo Camavinga e la cantante Anitta, star del reggaeton latinoamericano.