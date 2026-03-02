Nunez lascerà l'Al Hilal e vuole tornare in Premier: tre club interessati, ma c'è un problema
Il futuro di Darwin Núñez potrebbe riportarlo rapidamente in Premier League. L’attaccante uruguaiano, oggi all’Al-Hilal, è destinato a lasciare la Saudi Pro League in estate e, secondo quanto riferito dai colleghi inglesi di Chronicle, il Chelsea si è aggiunto alla lista delle pretendenti.
Il classe 1999 era approdato in Arabia con un’operazione da oltre 60 milioni di euro, consentendo al Liverpool di rifondare l’attacco con Alexander Isak e Hugo Ekitike. A Riyadh, però, l’arrivo di Karim Benzema ne ha ridotto lo spazio, rendendo probabile una nuova partenza. Oltre ai Blues, restano vigili Newcastle e Tottenham. I Magpies valutano un rinforzo offensivo qualora Eddie Howe e il ds Ross Wilson decidessero di aumentare il peso specifico davanti: Nuñez offrirebbe un numero 9 più tradizionale, dopo un’esperienza al Liverpool da 40 gol in 143 presenze.
L’ostacolo resta l’ingaggio: all’Al-Hilal l’uruguaiano percepisce - si dice - oltre 23 milioni di euro a stagione e dovrebbe accettare un taglio netto. Un eventuale affondo del Chelsea avrebbe effetti a catena, soprattutto per Liam Delap, con il Manchester United pronto a riaprire il dossier se il 23enne tornasse sul mercato. I Red Devils, che cercano un portiere, un terzino e un attaccante, vogliono evitare nuove occasioni mancate: il valzer delle punte è appena iniziato.
