Paradosso Darwin: tagliato dal campionato, regala a Inzaghi il primato in Champions
Darwin Nunez risponde sul campo all'esclusione di Simone Inzaghi dalla lista per la Saudi Pro League. L'uruguayano non potrà più giocare da qui alla fine del campionato a seguito delle restrizioni sui calciatori stranieri. Con l'acquisto nel mercato invernale di Karim Benzema, proprio l'ex Liverpool è stato tagliato, potendo pertanto giocare solamente le partite di AFC Champions League.
E nel massimo torneo continentale, Nunez ha segnato una doppietta decidendo la sfida contro gli emiratini dell'Al-Wahda. 2-1 il risultato finale con un gol per tempo dell'uruguayano. L'Al Hilal ha vinto il suo maxi girone e accede agli ottavi di finale, chiudendo con 5 punti di vantaggio sull'Al Ahli.
