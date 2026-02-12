Al Hilal, Nunez fuori dalla lista campionato: con l'arrivo di Benzema giocherà solo in Champions

Negli ultimi anni i club sauditi hanno incendiato il mercato, diventando importanti anche per molte società europee, felici di monetizzare per le cessioni di giocatori ormai ai margini. Dietro le spese faraoniche, però, spesso si nasconde una gestione sportiva discutibile: acquisti costosi che giocano poco e vengono messi da parte con la stessa rapidità con cui erano stati presentati in pompa magna.

È il caso ad esempio di Darwin Nunez. La scorsa estate l’Al Hilal, colosso del calcio saudita, aveva deciso di puntare forte sull’attaccante uruguaiano dopo l’addio di Aleksandar Mitrovic. Arrivato dal Liverpool per 53 milioni di euro, il 26enne - 36 presenze e 13 gol con la Celeste - era chiamato a guidare l’assalto ai trofei continentali. Ma il suo rendimento, 7 reti e 5 assist in 23 partite, non ha convinto fino in fondo.

Così, nel mercato invernale, il club ha colto l’occasione per "scippare" Karim Benzema all’Al-Ittihad. L’ex Real Madrid ha subito lasciato il segno con una tripletta, cambiando gli equilibri offensivi. E in un campionato che impone un numero limitato di stranieri in rosa, qualcuno doveva fare spazio. La scelta è ricaduta proprio su Núñez, escluso prima dal gruppo e poi addirittura dalla lista per la Saudi Pro League. Per lui niente campionato fino al termine della stagione: potrà eventualmente giocare solo in Champions asiatica. Una parabola discendente iniziata dopo l’addio al Benfica e che ora lo lascia in una situazione complicata, in attesa di un nuovo trasferimento.