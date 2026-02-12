Clamoroso Al Hilal, con l'arrivo di Benzema Inzaghi lascia fuori lista Darwin Núñez. Out anche Marí
Scelta forte in casa Al Hilal: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano Darwin Núñez è stato escluso dalla lista per la Saudi Pro League. L’attaccante uruguaiano non prenderà parte al campionato nazionale e potrà essere impiegato esclusivamente nella Champions League Asiatica.
Una decisione legata agli equilibri della rosa e alle regole sugli stranieri, soprattutto dopo l’arrivo di Karim Benzema, che ha modificato le gerarchie offensive del club saudita. Con il nuovo assetto, Núñez resta fuori dalla lista per il campionato nazionale, pur rimanendo a disposizione per le competizioni continentali.
Non è l’unico caso: anche Pablo Marí sarà utilizzabile soltanto in altre competizioni, seguendo una dinamica simile a quella già vista un anno fa con Roberto Firmino quando vestiva la maglia dell’Al Ahli. Anche allora, il brasiliano fu escluso dalla lista per il campionato per ragioni regolamentari e di composizione della rosa.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.