Nove vittorie in 10 partite: il Real di Xabi Alonso ha messo le basi per vincere tutto?

Il Real Madrid affronta la seconda pausa della stagione con la tranquillità di chi non ha perso terreno né in Liga né in Champions League. Non è un periodo in cui si vincono titoli, ma può segnare differenze importanti se il rendimento cala.

Dopo dieci partite, la squadra di Xabi Alonso ha vinto nove volte e perso una sola. Una sconfitta pesante, il 5-2 subito contro l’Atletico Madrid, che aveva messo in discussione le certezze iniziali, ma i blancos si sono subito ripresi: la vittoria per 3-1 contro il Villarreal, subito prima della pausa per le nazionali, mostra una squadra più solida e consapevole rispetto a un anno fa, quando pareggi e sconfitte avevano lasciato dubbi sul progetto di Ancelotti.

Il Real Madrid guida la Liga con due punti di vantaggio sul Barcellona, che nel frattempo ha subito una pesante sconfitta a Siviglia. In Champions è secondo, a un solo gol di distanza dal Bayern. La differenza principale rispetto allo scorso anno? Kylian Mbappé. Il francese ha già segnato 14 gol e il suo impatto sul gioco è devastante, mentre 12 mesi fa faceva fatica a carburare.

Altri elementi di crescita sono Güler, Huijsen e Tchouaméni, ma la presenza di Mbappé rende il Madrid di Alonso una squadra temibile e convincente. Il messaggio di Xabi Alonso resta chiaro: equilibrio e concentrazione. Nove vittorie su dieci partite, una classifica solida e la fiducia nel progetto rendono il Madrid pronto a ripartire dopo la pausa con serenità, consapevole che nulla è scontato ma che le basi per una stagione di successo sono già solide.