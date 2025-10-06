Ufficiale Nuova avventura in panchina per Harry Kewell: l'australiano firma con l'Hanoi FC

Harry Kewell è arrivato ieri ad Hanoi per iniziare la sua avventura come nuovo allenatore del club della capitale vietnamita. Appena sbarcato, ha condiviso le sue prime impressioni e le aspettative per questa nuova sfida.

"La prima volta che sono venuto a Hanoi è stata nel 2007, per i quarti di finale della Coppa d’Asia. Ricordo che fu un’esperienza bellissima: il Vietnam mi aveva colpito per la sua energia e la passione per il calcio. Certo, in quell’occasione l’Australia venne eliminata e non fu un momento felice, ma la città mi lasciò un ricordo speciale". A distanza di 18 anni, Kewell ritrova una capitale profondamente cambiata: "Sono appena arrivato, quindi non ho ancora avuto tempo di vedere molto. Ma sono curioso di scoprire come si è evoluta. Prima di tutto, però, c’è il calcio: è la mia vita, e non vedo l’ora di mettermi al lavoro".

Abituato a viaggiare in tutto il mondo, Kewell non teme l’adattamento: "Ogni Paese ha la sua cultura e il suo modo di vivere. La chiave è accettarli e goderne. È ciò che dico sempre ai miei figli: apritevi al mondo". Sulla scelta del Vietnam, ha spiegato: "Ho lavorato con molti giocatori asiatici e ho sempre ammirato la loro mentalità. So che qui ci sono calciatori ambiziosi, desiderosi di migliorarsi. Il mio compito sarà aiutarli a crescere giorno dopo giorno". E ai tifosi dell’Hà Nội FC, un messaggio chiaro: "Sono felice di essere qui. Insieme, possiamo riportare il club dove merita di stare".