Simeone orgoglioso della squadra: "Abbiamo reagito bene in una situazione difficile"

Dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Celta Vigo, Diego Pablo Simeone si è presentato in conferenza stampa visibilmente irritato per la direzione arbitrale, ma soddisfatto per la reazione dei suoi giocatori: "Non ha senso parlare dell’arbitraggio, perché non cambierà nulla di quanto accaduto", ha dichiarato l’allenatore argentino, riferendosi all’espulsione di Lenglet, arrivata con l’Atlético in vantaggio. "In 11 contro 11 avevamo il controllo della partita. In dieci abbiamo difeso bene, anche se in attacco abbiamo creato poco, salvo un’occasione di Koke. Sono molto contento del lavoro della squadra".

Simeone ha voluto concentrarsi sugli aspetti positivi: "Il gruppo ha reagito bene in una situazione complessa. È questo che mi porto via: la capacità di soffrire e restare compatti". Sulle scelte tattiche nel finale, ha spiegato il cambio di Galán: "Sul risultato di 1-1 pensavo che Nico potesse darci qualcosa in più in termini di spinta offensiva. Volevo maggiore aggressività davanti".

Quando gli è stato chiesto un commento sull’arbitro, Simeone ha tagliato corto: "Non parlerò dei famosi criteri. Non serve". E ha chiuso con tono ironico: "Vado via molto contento, davvero felice… festeggiando il lavoro dei ragazzi". Un pareggio amaro, dunque, per l’Atlético, ancora senza vittorie esterne, ma con la consueta tenacia a fare da marchio di fabbrica.