Olanda, defezione dell'ultim'ora per Koeman: infortunio per l'esordiente Meerdink

L’Olanda vede il Mondiale sempre più vicino. La squadra di Ronald Koeman, trascinata da una generazione di grande talento, è in testa al girone di qualificazione, a pari punti con la Polonia ma con una partita in più disputata. Per blindare il primo posto e staccare il pass per la Coppa del Mondo, gli Oranje dovranno superare due ostacoli, di cui soprattutto uno tutt’altro che semplice: Malta e Finlandia, prossimi avversari nelle ultime giornate del girone.

Arriva però una brutta notizia dal ritiro di Zeist: Mexx Meerdink, giovane attaccante dell’AZ Alkmaar, è stato costretto a lasciare la nazionale a causa di un infortunio rimediato durante l’allenamento di oggi. Il classe 2003, alla sua prima convocazione con la selezione maggiore, non potrà dunque vivere l’emozione del debutto ufficiale con la maglia olandese. La KNVB ha comunicato l’esclusione con una nota ufficiale, spiegando che il giocatore non sarà a disposizione per i prossimi impegni.