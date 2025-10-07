Mistero Diego Costa: oggi compie 37 anni, ma non gioca da dicembre. Si va verso il ritiro?

Diego Costa continua a lasciare tutti con il fiato sospeso. Oggi l’attaccante brasiliano compie 37 anni, ma non ha ancora svelato le proprie intenzioni: continuerà a giocare o è arrivato davvero il momento di dire addio al calcio? L’ultima partita ufficiale del centravanti risale all’8 dicembre 2024, quando con la maglia del Gremio subì un pesante 3-0 contro il Corinthians. Da allora, solo silenzio.

Libero da ogni vincolo contrattuale dal 1° gennaio, Diego Costa - si legge su As - ha ricevuto diverse offerte per proseguire la carriera, tra cui una economicamente interessante dal Nacional di Montevideo, ma nessuna trattativa si è concretizzata. Il suo recente passaggio in Brasile non ha lasciato grandi tracce: con il Gremio ha disputato 26 partite, mettendo a segno 8 gol e 5 assist, prima di perdere spazio per colpa degli infortuni e della concorrenza di Braithwaite e Arezo.

Negli ultimi anni l’ex attaccante di Atletico Madrid e Chelsea ha vissuto un lento declino dopo una carriera segnata da grinta, gol e battaglie memorabili. La sua ultima apparizione pubblica è stata come ambasciatore dell’Atletico Madrid al Mondiale per Club, dove ha persino indossato nuovamente i colori dei Colchoneros. Oggi vive a Madrid, lontano dai riflettori, mentre il mondo del calcio attende di sapere se Diego Costa ha ancora voglia di combattere… O se il guerriero ha finalmente deciso di deporre le armi.