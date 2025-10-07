Real Madrid, tra Vinicius e Xabi Alonso non è scoccata la scintilla: il rinnovo ora è un rebus

Il Real Madrid vive settimane di tensione attorno a Vinicius Junior. Il fuoriclasse brasiliano, da tempo al centro delle attenzioni mediatiche, sta attraversando un periodo complicato sia in campo che fuori. Il suo rendimento, inferiore agli standard abituali, e il rapporto non idilliaco con Xabi Alonso - che non esita a lasciarlo in panchina a favore di Rodrygo - alimentano il dibattito nella capitale spagnola.

Nonostante 5 gol e 4 assist in 10 presenze stagionali, il futuro di Vinicius appare incerto. Il contratto del brasiliano scade nel 2027, ma le negoziazioni per il rinnovo si sono arenate: l’attaccante chiede un ingaggio da 25 milioni di euro netti a stagione, cifra che il club non intende raggiungere. Secondo il quotidiano spagnolo Sport l’entourage del giocatore avrebbe già fatto un passo indietro, mentre la dirigenza madrilena sarebbe ferma sulla propria offerta da 22 milioni, bonus inclusi.

La storia insegna che il Real non fa eccezioni, nemmeno con i grandi nomi: lo stesso destino è toccato a Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos. Se non si troverà un accordo, Vinicius potrebbe essere ceduto già nei prossimi mesi, più probabilmente a fine stagione. In caso di addio, Florentino Perez ha già un nome in cima alla lista dei desideri: Erling Haaland. Il presidente sogna di portare a Madrid il bomber norvegese, legato al Manchester City fino al 2034 ma con clausole favorevoli. Un intreccio di mercato da veri galácticos, che promette scintille nei prossimi mesi.