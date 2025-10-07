Rangers, casting per l'allenatore dopo l'addio di Martin: I tifosi chiedono il ritorno di Gerrard

I Rangers hanno deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore Russell Martin dopo l'ultima, bruciante sconfitta in campionato. La decisione, arrivata domenica, segna un punto di svolta per il club, alle prese con una crisi di risultati che ha visto la squadra vincere solo una partita nelle ultime sette di campionato e arrancare anche nelle competizioni europee. Martin è stato addirittura scortato fuori dal campo dalla polizia a Falkirk, a protezione da un gruppo inferocito di tifosi, un episodio che ha probabilmente accelerato l'epilogo.

A Ibrox è ora scattato il casting per il nuovo tecnico, ma al momento non c'è un candidato che si distacchi nettamente dagli altri. La dirigenza sta stilando una lista di papabili per invertire la rotta. Tra i nomi che circolano con insistenza c'è quello di Derek McInnes degli Hearts, sebbene strapparlo alla squadra attualmente in testa alla Premiership scozzese non sia facile. L'ipotesi Sean Dyche pure è finita sul tavolo della dirigenza, ma Sky Sports UK fa sapere che l'allenatore inglese non sarebbe interessato al ruolo in questa fase.

Il sogno di gran parte della tifoseria rimane però un clamoroso ritorno di Steven Gerrard, l'uomo che ha riportato il titolo a Ibrox. Non è chiaro, tuttavia, quanto questa pista possa essere realisticamente percorribile. Martin, del resto, era già in bilico da inizio stagione, con parte del CdA pronta a sollevarlo prima ancora di quanto sia avvenuto l'esonero. Ora i Rangers hanno bisogno di una svolta immediata.