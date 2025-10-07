Barcellona, ancora niente Camp Nou: il club annuncia che il derby col Girona si terrà a Montjuic

Il ritorno del Barcellona al Camp Nou non è ancora imminente. Il club blaugrana ha infatti ufficializzato che la sfida contro il Girona, valida per la nona giornata di Liga e in programma sabato 18 ottobre alle 16:15, si disputerà nuovamente all’Estadi Olímpic Lluís Companys di Montjuïc. In una nota ufficiale, la società catalana ha spiegato che i lavori di ristrutturazione del Camp Nou non hanno ancora raggiunto la fase necessaria per consentire la riapertura al pubblico.

“Il club – si legge nel comunicato – continua a lavorare per ottenere i permessi amministrativi indispensabili per l’apertura dello Spotify Camp Nou e resta in costante contatto con il Comune di Barcellona per completare le ispezioni previste nei prossimi giorni”. La prima licenza di occupazione, relativa alla fase 1A dei lavori (Tribuna e Porta), dovrebbe consentire l’ingresso di circa 27.000 spettatori, ma l’obiettivo della dirigenza è tornare allo stadio soltanto una volta ottenuta l’autorizzazione per la fase 1B, che estenderebbe la capienza a 45.000 posti, includendo anche la parte laterale dell’impianto.

Fino ad allora, dunque, il Barcellona continuerà a giocare a Montjuïc, la sua dimora provvisoria, in attesa di completare la rinascita dello storico Camp Nou, simbolo non solo del club ma dell’intera città catalana. Vedremo quanto bisognerà ancora attendere per rivedere il Barça nella sua vera casa.