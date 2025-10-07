Francia, due big saltano l'allenamento odierno: a rischio il match contro l'Azerbaigian

La Francia rischia di affrontare due importanti partite di qualificazione al Mondiale senza alcune delle sue stelle. Dopo il forfait di Bradley Barcola, anche Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté sono in forte dubbio per i prossimi impegni contro Azerbaigian e Islanda. Il capitano dei Bleus accusa un problema alla caviglia, mentre il difensore del Liverpool è alle prese con un fastidio al quadricipite.

Come riportato da L’Equipe, entrambi i giocatori hanno saltato l’allenamento di questo martedì mattina a Clairefontaine, limitandosi a salutare i tifosi e firmare autografi prima di lasciare il campo d’allenamento. La loro presenza per la sfida con l’Azerbaigian appare sempre più incerta. Per Konaté anche il resto della settimana potrebbe essere compromesso.

Didier Deschamps, dunque, si trova a dover valutare nuove soluzioni in vista di due gare decisive per consolidare la leadership nel girone. Lo staff medico della nazionale francese continuerà a monitorare la situazione nelle prossime ore, ma il rischio di dover rinunciare a due titolari di peso è concreto.