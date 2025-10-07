Il rinnovo mancato, la battaglia legale con Wanda e non solo: Icardi, periodo no al Galatasaray

Non è un periodo semplice per Mauro Icardi, travolto da questioni personali e incertezze professionali che ne stanno minando la serenità. L’attaccante argentino, divorziato da Wanda Nara dallo scorso marzo, è al centro di una battaglia legale per l’affidamento delle figlie Francesca e Isabella, con procedimenti in corso sia in Turchia che in Argentina. Secondo FotoMaç, la vicenda starebbe pesando fortemente sul suo equilibrio mentale.

In campo, dopo il lungo stop per la rottura del crociato, Icardi ha segnato 5 gol in 9 presenze, ma le sue prestazioni non hanno convinto del tutto il Galatasaray. L’argentino non gradisce il nuovo assetto tattico scelto da Okan Buruk, che ha abbandonato il modulo a due punte dopo il rientro di Osimhen, relegandolo spesso in panchina. Le sostituzioni lampo contro Liverpool e Besiktas hanno aggravato il suo malumore.

A complicare il quadro c’è l’incertezza sul rinnovo del contratto, in scadenza a giugno: Icardi chiede chiarezza, ma la società preferisce attendere fine stagione. Nel frattempo, lo staff tecnico è preoccupato anche per un presunto aumento di peso e per l’atteggiamento sempre più nervoso del giocatore. Okan Buruk lo incontrerà nei prossimi giorni per provare a ricomporre la frattura: un colloquio che potrebbe decidere il futuro dell’ex Inter.