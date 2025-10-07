Da Vieira a Zidane: 10 cambi di nazionale a ottobre, 3 rinforzi a testa per Haiti e Curaçao

Con l’avvicinarsi del Mondiale 2026, le nazionali di tutto il mondo moltiplicano gli sforzi per rafforzarsi e conquistare gli ultimi posti disponibili. Sempre più spesso, la chiave per farlo passa attraverso la ricerca delle origini familiari dei calciatori: una strategia ormai comune, che ha portato a vestire la maglia azzurra gente come Mateo Retegui o Jorginho.

Secondo quanto riportato dal portale specializzato Passport Soccer, oltre a Luca Zidane ben nove giocatori hanno deciso di cambiare nazionale approfittando della finestra FIFA di ottobre. Tra loro spicca lo spagnolo Alvaro Djalo, nato a Madrid nel 1999; l’esterno dell’Athletic, in prestito all’Al Gharafa, ha scelto di rappresentare la Guinea-Bissau dopo non aver ricevuto chiamate dalla Roja. "Non ho mai giocato con la Spagna nelle giovanili, ma non escludo che un giorno possa accadere", aveva dichiarato tempo fa. Ora però vestirà la maglia della selezione africana, insieme al centrocampista Ronaldo Vieira, ex Under 21 inglese e ammirato in Italia con la Sampdoria.

Anche Curaçao, guidata da Dick Advocaat, ne ha approfittato per pescare nei Paesi Bassi, convocando Jayden Candelaria (NAC Breda), Sontje Hansen (Middlesbrough) e Armando Obispo (PSV). Attualmente seconda nel suo girone, la selezione caraibica punta ai playoff intercontinentali. Non è da meno Haiti, che ha inserito in rosa il belga Hannes Delcroix (Burnley), il franco-guadalupense Josué Casimir (Auxerre) e il canadese Woobens Pacius (Tampa Bay Rowdies), cercando di restare in corsa per il pass mondiale nella CONCACAF Infine, il camerunese Djawal Kaïba ha scelto di rappresentare il Ciad, anche se la sua nuova nazionale è già fuori dalle qualificazioni.