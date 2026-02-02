TMW Strefezza al Parma, prestito senza diritto di riscatto dall'Olympiacos: chi pagherà l'ingaggio

Sarà solo momentaneo, intanto Gabriel Strefezza fa ritorno in Serie A. L'esterno d'attacco classe '97 dopo sei mesi opachi e poco soddisfacenti all'Olympiacos - dove sperava di lasciare il segno in Champions League (solo 95 minuti disputati) - ha preso la decisione di rimettere piede nel campionato italiano a distanza di sei mesi dall'addio al Como.

Giocherà al Tardini, con il Parma, in prestito secco sei mesi. Secondo le ultime informazioni raccolte dalla redazione di TMW, nella formula di trasferimento temporaneo accordata con il club greco non è previsto alcun diritto di riscatto. Dunque al termine della stagione corrente, Strefezza farà ritorno all'Olympiacos, società che mantiene il possesso del suo cartellino fino al 30 giugno 2029.

C'è un altro dettaglio da precisare. Dal momento in cui verrà annunciato come nuovo giocatore del Parma - ha già sostenuto le visite mediche in mattinata, si attende soltanto l'ufficialità dell'arrivo - l'ingaggio di Strefezza fino al termine della Serie A 2025/26 verrà coperto interamente dal Parma.

Ieri sera lo sprint decisivo, con l'agente allo Stadio Ennio Tardini per il match perso 1-4 dal Parma contro la Juventus. Ora Strefezza vuole rilanciarsi nuovamente nel campionato italiano, sotto la guida di Carlos Cuesta, alle prese con la corsa salvezza.