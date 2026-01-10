Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Osimhen, gol e assist con la Nigeria: "Sono felice, in semifinale giocheremo col Marocco"
Yvonne Alessandro
Oggi alle 22:26Calcio estero
Yvonne Alessandro

Un gol e un assist ai danni dell'Algeria per tenere vivo il sogno della Nigeria (vincente 2-0) in Coppa d'Africa 2025, l'autore della prestazione è Victor Osimhen (primo marcatore delle Super Eagles): l'ex Napoli, attualmente al Galatasaray, ha permesso alla banda di Chelle di portarsi direttamente alla semifinale del torneo continentale per nazionali africane.

"Sono molto felice per questa vittoria e per la prestazione della squadra", ha esordito il bomber nigeriano classe '98 ai microfoni della CAF. "Penso che abbiamo giocato molto bene. Abbiamo anche grande rispetto per questa squadra algerina, che è una squadra di grande qualità. Sapevamo che era importante fare pressing, per metterli in difficoltà, e abbiamo sfruttato i loro errori", ha riconosciuto Osimhen.

"Bisogna avere questa esigenza. Il mister ha questa esigenza", ha invece commentato l'ex Napoli a proposito del piano di gara del CT della Nigeria contro l'Algeria. "Se non si corre, non si può giocare. Ognuno arriva con questa voglia di fare bene, di andare in avanti, di correre, di attaccare. Per giocare contro questo tipo di squadre, bisogna correre dall’inizio alla fine". Infine, un commento sull'eventuale trionfo in finale sul quale Osimhen però non si è voluto già proiettare, dovendo ancora affrontare la semifinale della CAN 2025: "No, prendiamo le partite una alla volta. Giocheremo contro il Paese ospitante (il Marocco il 14 gennaio, ndr) e faremo soprattutto del nostro meglio".

