Yassine illumina lo Strasburgo. Il Chelsea segue il 20enne paragonato ad Hazard

Lo Strasburgo ha trionfato nei quarti di finale di Coppa di Francia contro il Reims, ma sotto i riflettori è finito soprattutto Gessime Yassine. Il tecnico Gary O’Neil gli ha concesso per la prima volta la maglia da titolare da quando è arrivato in inverno dal Dunkerque e il 20enne marocchino - vincitroe del Mondiale U20 con la sua nazionale - ha risposto con una prestazione che ha lasciato il segno.

Schierato sulla fascia sinistra, Yassine ha messo in costante difficoltà la difesa avversaria grazie a tecnica, rapidità e personalità. I numeri raccontano una prova totale: 7 dribbling riusciti su 9, 14 duelli vinti su 22, 3 passaggi chiave, 4 tackle riusciti e l’88% di precisione nei passaggi. Eletto uomo partita, il classe 2005 ha commentato con maturità: "Mi sono sentito bene. Ho lavorato duro per meritare questa occasione e sono stato premiato. Spero di non fermarmi qui: continuerò a impegnarmi per confermarmi".

La sua performance ha però avuto eco anche oltre Manica. Un video con le sue giocate ha superato il milione di visualizzazioni, scatenando l’entusiasmo dei tifosi del Chelsea, club legato allo Strasburgo dalla stessa proprietà. Sui social qualcuno lo ha già paragonato a Eden Hazard, mentre altri intravedono in lui un talento sul modello di Michael Olise. Complice l’infortunio di Diego Moreira, Yassine potrebbe avere più spazio nelle prossime settimane e, se manterrà questo livello, il suo nome è destinato a circolare sempre più insistentemente tra Francia e Inghilterra.