Insulti omofobi a un avversario: sei turni di squalifica per Fletcher del Manchester United

Dura squalifica per Jack Fletcher, centrocampista del Manchester United e della nazionale Under 19 inglese, dopo l’espulsione nella sfida contro il Barnsley in EFL Trophy dello scorso ottobre. La Football Association ha deciso infatti di squalificare il calciatore per sei giornate per aver rivolto un insulto omofobo a un avversario.

Il classe 2007, che ha esordito coi Red Devils a dicembre ed è figlio della leggenda dello United Darren Fletcher, nel corso della gara era stato infatti espulso per aver chiamato un avversario "gay boy". Un insulto che lo stesso centrocampista ha ammesso di aver rivolto: “Mi spiace davvero per la parola offensiva che ho usato in un momento concitato, capisco perfettamente che un linguaggio del genere è inaccettabile e mi sono scusato immediatamente dopo la partita. - ha affermato Fletcher come riporta BBC - Sono parole che non riflettono assolutamente le mie convinzioni e i miei valori”.

A Fletcher è stata inoltre inflitta una multa da 1500 sterline e dovrà frequentare un programma educativo obbligatorio in presenza.