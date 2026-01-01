Satriano decisivo col Real, un nutrizionista svela il suo segreto e la pozione magica

Domenica scorsa, Martin Satriano è stato il protagonista indiscusso al Santiago Bernabéu, firmando il gol della vittoria del Getafe contro il Real Madrid. Dietro questa rete e le sue prestazioni c’è un piano alimentare studiato al dettaglio. Il centravanti, riporta Marca, segue un regime supervisionato dal nutrizionista Javier Fernández Ligero, che ha svelato la cosiddetta "pozione magica" di Satriano. L’attaccante pratica il digiuno intermittente da questo inverno, una strategia condivisa da giocatori come Ferran Torres o Pedri, che permette "una maggiore efficienza in allenamento e in partita, senza appesantire i muscoli", spiega il nutrizionista. Inoltre, Satriano limita il consumo di glutine e carboidrati, ottimizzando agilità ed esplosività.

La sua ricetta è un mix di proteine in polvere e crema di riso, acquistabile anche nella sezione bambini dei supermercati. "Mescolata alle proteine, fornisce energia esplosiva, migliorando il ritmo e la leggerezza del giocatore", sottolinea Ligero. Il giovane uruguaiano, ora in prestito dall’Olympique Lione, ha anche mostrato grande dedizione: ha contattato il nutrizionista con un messaggio WhatsApp il giorno prima della partita, nonostante il programma fosse già impostato. "Mi ha scritto perché aveva tanta voglia di giocare. Gli ho ricordato la routine, ma era determinato", racconta Ligero.

Abitudini alimentari mirate, digiuno intermittente e una pozione alla Asterix e Obelix sembrano aver trasformato Satriano: criticato a Lione, oggi convince a Getafe.