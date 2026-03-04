Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Barcellona, un mese di stop per Kounde? Salterebbe cinque sfide più gli impegni in nazionale

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 14:06Calcio estero
Michele Pavese

Brutta tegola per Jules Koundé e per il Barcellona nel momento più delicato della stagione. Il difensore francese si è fermato ieri sera durante la semifinale di Copa del Rey contro l’Atletico Madrid - nonostante il successo per 3-0 al ritorno, i catalani sono stati eliminati per via del 4-0 subito all'andata -: la serata si è subito complicata con l’uscita di Koundé dopo appena tredici minuti per un problema muscolare alla coscia sinistra.

Gli esami hanno evidenziato un problema che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per circa un mese. Un’assenza pesante anche in chiave internazionale: il centrale salterà con ogni probabilità il prossimo raduno della Francia, impegnata negli Stati Uniti in due amichevoli di prestigio contro Brasile (26 marzo, Foxborough) e Colombia (29 marzo, Landover), tappe di avvicinamento alla Coppa del Mondo 2026.

Per l’allenatore Hansi Flick si tratta di un contrattempo serio. Koundé è infatti il secondo giocatore più utilizzato della rosa, alle spalle soltanto di Eric Garcia. Oltre agli impegni con la nazionale, il francese rischia di saltare gli ottavi di finale di UEFA Champions League contro il Newcastle e tre sfide di Liga contro Athletic Bilbao, Siviglia e Rayo Vallecano. Una perdita che obbligherà il Barça a rivedere gli equilibri difensivi proprio nella fase decisiva dell’annata.

