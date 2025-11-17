Qualificazioni da rivedere, Montella si associa a Gattuso: "Sistema Champions più equo"

La Turchia sfida la Spagna in una partita che sulla carta deciderà chi fra le due andrà ai Mondiali, ma i tre punti di vantaggio della roja e soprattutto l'enorme divario alla voce "differenza reti" (+19 per la Spagna, +5 per la Turchia) rende questa partita una formalità. Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha così parlato in conferenza stampa:

"Nel calcio tutto è possibile. Sappiamo che con ambizione, voglia e il nostro calcio, possiamo battere la Spagna. Perché no?"

E ancora

"Questo tipo di partite sono sempre una grande motivazione. Ripensando al mio periodo da calciatore, posso dire che questo tipo di partite sono le mie preferite. Perché in queste partite vuoi dimostrare il tuo valore. Sarà una partita molto importante per noi, per valutare il nostro livello".

Sul sistema di qualificazione ai Mondiali e si associa al collega Rino Gattuso sottolineando come i criteri siano da rivedere. E lancia una proposta:

"Sono valutazioni che avevo fatto anche io prima di ascoltare le parole di Gattuso. È chiaro che in un girone unico è molto più facile qualificarsi che non farlo. A me piace il sistema adottato in Champions League e nelle altre competizioni europee per club e credo, o almeno questa è la mia sensazione, che la FIFA studierà una possibile riforma che segua quello stesso schema che è un po’ più equo"