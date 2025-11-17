Olanda ai Mondiali: 4-0 alla Lituania con protagonista de Jong e la Premier League
L'Olanda chiude in bellezza le qualificazioni al Mondiale 2026 staccando il pass con un netto 4-0 sulla Lituania. Gli Oranje dominano il Girone E con 20 punti, tre lunghezze di vantaggio sulla Polonia che si accontenta del secondo posto.
La partita si sblocca al 16' con Reijnders, poi nella ripresa arriva il festival del gol: Gakpo al 58', Simons al 60' e Malen al 62' chiudono i conti in appena quattro minuti.
In evidenza Frenkie de Jong, protagonista con tre assist in queste qualificazioni: solo Memphis Depay ha fatto meglio con quattro. Stesso bottino per Denzel Dumfries e Cody Gakpo.
Curiosità statistica: per la prima volta nella storia della Nazionale olandese, quattro giocatori della Premier League hanno segnato nella stessa partita. Reijnders (Manchester City), Gakpo (Liverpool), Simons (Tottenham) e Malen (Aston Villa) hanno scritto un piccolo pezzo di storia del calcio Orange.