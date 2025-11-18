Jobe Bellingham al Borussia Dortmund: Watzke decisivo per battere l'Eintracht Francoforte

Il trasferimento di Jobe Bellingham al Borussia Dortmund ha richiesto un intervento personale ai massimi livelli. Hans-Joachim Watzke, presidente del club giallonero, ha rivelato i retroscena dell'operazione che la scorsa estate ha portato il fratello minore di Jude in Germania per oltre 30 milioni di euro.

In un'intervista a Schatzgelb.de, Watzke ha spiegato come il suo coinvolgimento diretto sia stato determinante per chiudere l'affare. "Quando Lars Ricken e Sebastian Kehl mi hanno chiesto aiuto - ha dichiarato il dirigente del BVB - sono volato personalmente dalla famiglia Bellingham perché avevamo l'impressione che questo potesse fare la differenza negli ultimi due punti percentuali".

Il blitz di Watzke si è rivelato decisivo: Bellingham era "mentalmente quasi già a all'Eintracht Francoforte", ma il rapporto costante mantenuto con la famiglia e l'intervento del numero uno del Dortmund hanno ribaltato la situazione a favore dei gialloneri.