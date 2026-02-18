PSG preoccupato per Dembele: ennesimo stop stagionale, per fortuna c'è Doue

La sfida di Champions League tra Paris Saint-Germain e Monaco doveva essere l’occasione per valutare le condizioni di Ousmane Dembélé, ma si è trasformata in un nuovo appuntamento fallito. Già nel mirino dopo la sconfitta a Rennes, l’ala francese è sceso in campo "fragile", sia fisicamente sia mentalmente. Le sue recenti dichiarazioni critiche sull’impegno della squadra avevano agitato il gruppo, e un fastidio muscolare accusato in allenamento preoccupava ulteriormente lo staff tecnico. Nonostante ciò, Luis Enrique lo ha schierato titolare, un rischio che si è rivelato fatale.

Nei primi minuti Dembélé non è mai riuscito a incidere, mentre il Monaco colpiva due volte con Folarin Balogun (1’, 18’), e Vitinha falliva un rigore potenzialmente decisivo. Dopo soli 26 minuti, l’attaccante parigino ha lasciato il campo per un problema fisico, chiudendo una prestazione breve e preoccupante. Al suo posto, Désiré Doué si è preso la scena in un clima ostile. Al primo pallone ha segnato il gol dell'1-2, e poco prima dell’intervallo ha servito l’assist per il 2-2 di Achraf Hakimi. Nel secondo tempo ha continuato a creare occasioni e ha siglato il gol della vittoria (3-2), ribaltando da solo il match.

Luis Enrique ha sottolineato la gestione attenta dei singoli giocatori: "Dobbiamo proteggere i ragazzi, Dembélé aveva fatto l’allenamento completo, ma ha subito un colpo. Vedremo domani i test".