Amichevoli internazionali, Mane ne fa 3 nell'8-0 del Senegal. Ok Giappone e Corea del Sud
Giornata piena di amichevoli internazionali molto interessanti. Nel primo pomeriggio, la Corea del Sud ha battuto 1-0 il Ghana grazie alla rete di Lee Tae-Seok, mentre il Giappone ha travolto per 3-0 la Bolivia: a segno Kamada, ex Lazio, Machino e Nakamura.
Sono terminate poco fa invece le sfide di alcune selezioni africane qualificate al Mondiale: la Costa d'Avorio ha battuto 2-0 l'Oman (gol di Bayo e Krasso), mentre il Senegal ha rifilato addirittura otto reti al malcapitato Kenya: match chiuso dopo pochi minuti (al 17' il punteggio era già di 4-0), a segno Jackson (doppietta), Diouf, Mane (tripletta), Mbaye e Ndiaye.
Pareggio, invece, tra Guinea e Niger: alla rete di Balde ha risposto Sako.
