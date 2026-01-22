Il Barça vince ma Pedri è di nuovo KO. Flick: "Non è una buona notizia, è da valutare"

Il Barcellona vince una partita complicata e si avvicina al traguardo del top 8 in Champions League, ma la serata lascia anche una nota stonata: l’infortunio di Pedri. In conferenza stampa, Hansi Flick ha analizzato il successo contro lo Slavia, elogiando la reazione della squadra dopo un avvio difficile: "Dopo aver subito due gol su palla inattiva siamo riusciti a vincere, ed è una cosa positiva", ha spiegato il tecnico blaugrana. "Non è stato semplice giocare: faceva molto freddo e lo Slavia è una squadra fisica, brava nelle transizioni e nel portare palloni pericolosi. Nel secondo tempo, però, siamo migliorati molto".

Flick ha sottolineato come la difficoltà del match fosse prevista: "Sapevamo che sarebbe stata dura, loro hanno avuto cinque settimane per preparare la partita. Sono dinamici e forti fisicamente, lo abbiamo visto soprattutto sui calci piazzati. Alla fine, però, penso che i tre punti siano meritati". L’allenatore tedesco ha poi parlato dell’infortunio di Pedri: "Non so ancora cosa abbia né quanto starà fuori. Non è una buona notizia. Valuteremo meglio domani". A compensare, però, l’impatto immediato di Dani Olmo: "È entrato e ha segnato. Il cambio ha funzionato e il quarto gol è arrivato nel momento giusto".

Elogi anche per Fermín: "È un giocatore fantastico, con il DNA del Barcellona. Sono felice che sia rimasto". Quanto agli errori difensivi: "Due sbagli su due corner in una partita non significano tutto. Possiamo e vogliamo migliorare". Infine, lo sguardo al futuro: "Vincere a Copenaghen non sarà facile, ma abbiamo una grande opportunità per entrare tra le prime otto".