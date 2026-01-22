Si temeva il peggio, ma il Barça tira un sospiro di sollievo: un mese di stop per Pedri

Sospiro di sollievo in casa Barcellona per Pedri. Dopo i timori iniziali legati a un possibile infortunio grave, il club blaugrana ha chiarito l’entità del problema fisico del centrocampista canario: stop di circa un mese, scongiurando quindi una lesione di lunga durata.

Il Barça ha comunicato l’esito degli esami svolti nella mattinata successiva alla gara di Champions League contro lo Slavia Praga, match nel quale Pedri aveva accusato il problema muscolare. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della gamba destra, un infortunio fastidioso ma gestibile, che non comprometterà in modo serio il prosieguo della stagione.

Nel comunicato ufficiale, il club ha precisato: "Le prove effettuate questa mattina hanno confermato che Pedri soffre di una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba destra, riportata durante la partita contro lo Slavia Praga. Il tempo di recupero previsto è di un mese". Una notizia che porta un certo sollievo sia allo staff tecnico sia ai tifosi, considerando l’importanza del giocatore negli equilibri della squadra. Pedri salterà diversi impegni tra campionato e coppe, ma potrà tornare a disposizione nella fase decisiva della stagione, evitando ricadute o rischi inutili.