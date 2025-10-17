La classifica dei calciatori più ricchi secondo Forbes: i primi tre non giocano in Europa

Come ogni anno, la rivista Forbes ha pubblicato la lista dei calciatori più pagati del pianeta, e, senza sorpresa, Cristiano Ronaldo domina ancora la classifica. A 40 anni, l’asso portoghese continua a generare cifre astronomiche grazie al suo stipendio all’Al-Nassr, ai contratti di sponsorizzazione milionari e ai numerosi affari personali. Nel 2025 avrebbe incassato ben 239 milioni di euro.

Alle sue spalle, un’altra leggenda: Lionel Messi, 38 anni, oggi stella dell’Inter Miami, con 111 milioni di euro. Il podio è completato da Karim Benzema, 37 anni, che percepisce 89 milioni di euro all’Al-Ittihad in Arabia Saudita. Il primo giocatore europeo in graduatoria è Kylian Mbappé (26 anni), che guadagna 81 milioni tra stipendio al Real Madrid e contratti vari. Lo seguono Erling Haaland (Manchester City, 68 M€) e Vinicius Jr (Real Madrid, 51 M€).

Nella top 10 figurano anche Mohamed Salah (Liverpool, 47 M€), Sadio Mané (Al-Nassr, 46 M€) e Jude Bellingham (Real Madrid, 38 M€). A completare la lista, la grande rivelazione del 2025: Lamine Yamal, appena 18 anni, che guadagna già 37 milioni di euro tra Barcellona e altri contratti di sponsorizzazione. Un dato impressionante per un talento destinato a dominare le classifiche economiche e sportive del calcio mondiale nei prossimi anni.