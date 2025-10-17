Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La classifica dei calciatori più ricchi secondo Forbes: i primi tre non giocano in Europa

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:42Calcio estero
Michele Pavese

Come ogni anno, la rivista Forbes ha pubblicato la lista dei calciatori più pagati del pianeta, e, senza sorpresa, Cristiano Ronaldo domina ancora la classifica. A 40 anni, l’asso portoghese continua a generare cifre astronomiche grazie al suo stipendio all’Al-Nassr, ai contratti di sponsorizzazione milionari e ai numerosi affari personali. Nel 2025 avrebbe incassato ben 239 milioni di euro.

Alle sue spalle, un’altra leggenda: Lionel Messi, 38 anni, oggi stella dell’Inter Miami, con 111 milioni di euro. Il podio è completato da Karim Benzema, 37 anni, che percepisce 89 milioni di euro all’Al-Ittihad in Arabia Saudita. Il primo giocatore europeo in graduatoria è Kylian Mbappé (26 anni), che guadagna 81 milioni tra stipendio al Real Madrid e contratti vari. Lo seguono Erling Haaland (Manchester City, 68 M€) e Vinicius Jr (Real Madrid, 51 M€).

Nella top 10 figurano anche Mohamed Salah (Liverpool, 47 M€), Sadio Mané (Al-Nassr, 46 M€) e Jude Bellingham (Real Madrid, 38 M€). A completare la lista, la grande rivelazione del 2025: Lamine Yamal, appena 18 anni, che guadagna già 37 milioni di euro tra Barcellona e altri contratti di sponsorizzazione. Un dato impressionante per un talento destinato a dominare le classifiche economiche e sportive del calcio mondiale nei prossimi anni.

