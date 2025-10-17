Grimaldo brilla con la Spagna: al Mondiale sarà lotta con Cucurella, Balde e Carreras

Il momento di Alejandro Grimaldo non potrebbe essere migliore. Consolidatosi come titolare nel Bayer Leverkusen nella fase post-Xabi Alonso, il terzino sinistro si candida come una delle alternative più solide per Luis de la Fuente in vista del Mondiale 2026. Grimaldo è tornato in nazionale contro la Bulgaria, dopo aver saltato il primo match, e lo ha fatto in grande stile: un assist e una prestazione difensiva impeccabile, a conferma della sua forma straordinaria.

Il difensore spicca non solo per le sue qualità offensive ma anche per la solidità in fase difensiva: 72% di duelli vinti, 5 recuperi a partita, 86% di precisione nei passaggi e 45% di dribbling completati. Numeri che lo rendono uno dei terzini più completi d’Europa. Nonostante i risultati, Grimaldo resta umile e consapevole della concorrenza: dovrà sfidare Cucurella, Balde e Alvaro Carreras per un posto da titolare. "Cucurella sta facendo partite straordinarie, io sono qui per contribuire e aiutare la squadra… È arrivato il mio momento e l’ho vissuto con piacere", ha dichiarato.

Il giocatore è nel radar del selezionatore e vanta un rapporto di reciproco rispetto e ammirazione con De la Fuente. "Luis ha creato una squadra incredibile. Tutti remiamo verso lo stesso obiettivo, il Mondiale, e vogliamo arrivarci nella migliore forma possibile", ha aggiunto. A quasi 30 anni, Grimaldo vive il picco della carriera. La scorsa estate, club come Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid avevano mostrato interesse, ma il Leverkusen ha bloccato la sua cessione. Ora, con il Mondiale all’orizzonte, il terzino spagnolo è pronto a prendere in mano il suo destino e affrontare la sfida della stagione.