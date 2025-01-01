Ufficiale Il Bournemouth rinnova il contratto del giovane portiere McKenna: firma fino al 2028

Il Bournemouth ha annunciato il rinnovo contrattuale del giovane portiere Callan McKenna, che ha firmato un nuovo accordo con il club valido fino al 2028. Il diciottenne scozzese, arrivato nel 2024, è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio britannico. McKenna è già un nazionale giovanile della Scozia, con presenze nelle selezioni Under 17 e Under 18, e la scorsa estate ha ricevuto la sua prima convocazione nella nazionale maggiore, prendendo parte al ritiro in Liechtenstein con la squadra di Steve Clarke.

Da quando è approdato al Bournemouth, il giovane portiere ha partecipato con continuità alle gare della squadra B guidata da Alan Connell, oltre a essere spesso aggregato alla prima squadra di Andoni Iraola per gli impegni di Premier League. Cresciuto calcisticamente nei vivai di Hearts e Celtic, McKenna aveva debuttato tra i professionisti con la maglia del Queen’s Park, con cui ha collezionato nove presenze dopo esservi approdato all’età di 12 anni.

Dopo la firma, McKenna ha dichiarato: "Sono felice di aver rinnovato con un club che mi ha accolto benissimo. Sto migliorando ogni giorno grazie al lavoro con gli allenatori e i portieri qui. Imparare da giocatori esperti come Đorđe Petrović è stato fondamentale per la mia crescita". Tiago Pinto, ha aggiunto: "Siamo lieti che Callan abbia deciso di legare il suo futuro al club. Crediamo nel suo potenziale e vogliamo aiutarlo a continuare il suo percorso di crescita".