Matthaus elogia il Bayern e il contributo di Diaz: "Come la Germania del '90, c'è unità"

L’ex campione del mondo Lothar Matthäus non ha dubbi: il Bayern Monaco è il favorito per vincere nuovamente la Bundesliga. In una recente intervista a Bild, il 64enne ha lodato il lavoro di Vincent Kompany, sottolineando come il tecnico belga abbia restituito al club bavarese ciò che la Germania aveva mostrato ai Mondiali del 1990: solidarietà, rispetto e unità: "Komppany ha riportato al Bayern qualcosa che altri allenatori non erano riusciti a fare: un senso di squadra, il rispetto reciproco e l’unione tra giocatori. Anche le riserve sono entusiaste dei gol come se fossero in campo", ha spiegato Matthäus, cinque Mondiali disputati e vincitore di Italia ’90.

Tra i protagonisti di questo Bayern competitivo c’è Luis Díaz. Matthäus e il direttore sportivo Max Eberl hanno sottolineato il suo apporto sia in fase offensiva che difensiva: il colombiano si sacrifica quando la squadra non ha il pallone e ha migliorato duelli e recuperi rispetto alla sua esperienza al Liverpool. Díaz è tra i migliori per duelli difensivi vinti e recuperi in campo avversario, dimostrando energia e capacità di trasmettere intensità a tutta la squadra.

Kimmich, capitano del Bayern, ha confermato quanto Díaz sia prezioso anche nello spogliatoio: "Oltre a essere di grande aiuto in campo, è un vero valore per il gruppo. È un piacere averlo con noi". Sabato alle 11:30 il Bayern ospiterà il Borussia Dortmund nel Der Klassiker della settima giornata di Bundesliga, e si prevede che Luis Díaz sarà tra i titolari, pronto a confermare il suo ruolo chiave in una stagione in cui il club punta al titolo nazionale e a continuare il momento positivo sotto la guida di Kompany.