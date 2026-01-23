Ufficiale Poco spazio a Brenford, Gustavo Nunes prestato allo Swansea in Championship

Lo Swansea City ha annunciato l’ingaggio di Gustavo Nunes con la formula del prestito fino a fine giugno 2026, in attesa delle approvazioni necessarie. Il giovane talento brasiliano di 20 anni, proveniente dal Brentford, offrirà a Vitor Matos un’opzione in più nella trequarti offensiva. Nunes indosserà la maglia numero 18 e si è allenato per la prima volta con i suoi nuovi compagni ieri.

Prodotto del settore giovanile del Gremio, Nunes è noto per velocità, capacità di saltare l’uomo e creatività negli ultimi metri. Nato nel quartiere di São Vicente a São Paulo, ha debuttato in prima squadra nel febbraio 2024 fornendo subito un assist e segnando il suo primo gol sei giorni dopo. Il trasferimento al Brentford è avvenuto nell’agosto 2024; con le Bees ha collezionato tre presenze in Premier League, esordendo contro l’Arsenal nell’aprile 2025.

Il tecnico dello Swansea ha commentato: "Siamo molto felici di aver aggiunto Gustavo alla rosa. Cercavamo un giocatore in grado di agire su entrambe le fasce e di portare creatività. È molto bravo nell’uno contro uno e un talento brillante; siamo entusiasti di lavorare con lui e aiutarlo a crescere, aggiungendo qualcosa di diverso al nostro gruppo".