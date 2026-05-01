Chi si rivede! Pogba può partire titolare per la prima volta dopo oltre quattro anni

Il Monaco si trova a vivere un finale di stagione ad alta tensione. Il settimo posto in classifica non lascia margini d’errore: per inseguire un piazzamento europeo servirà un percorso perfetto, a partire dalla sfida contro il fanalino di coda Metz.

In questo contesto potrebbe arrivare una novità destinata a fare rumore: il possibile ritorno da titolare di Paul Pogba. Secondo quanto riportato da Nice-Matin, il centrocampista francese potrebbe infatti partire dal primo minuto nella prossima gara, un’ipotesi che avrebbe anche un forte valore simbolico oltre che tecnico. Arrivato al Monaco nell’estate 2025, Pogba ha vissuto finora una stagione estremamente complicata, segnata soprattutto dagli infortuni e da una condizione fisica mai realmente ottimale. Il suo impiego è stato infatti minimo: appena cinque presenze in campionato per un totale di 57 minuti complessivi.

Un dato che evidenzia quanto il suo percorso sia stato finora lontano dalle aspettative. E proprio per questo, un’eventuale titolarità contro il Metz rappresenterebbe un passaggio significativo, più che una semplice scelta di formazione. L’ultima volta che Pogba era partito dall’inizio in una partita ufficiale risale al 16 aprile 2022, quando vestiva la maglia del Manchester United nella sfida di Premier League contro il Norwich. Da allora, tra problemi fisici e la squalifica per doping, il centrocampista ha vissuto un lungo calvario. Il possibile ritorno dal primo minuto con il Monaco rappresenterebbe quindi non solo un’opportunità sportiva, ma anche un segnale importante sul piano personale, in un momento decisivo della stagione del club monegasco.