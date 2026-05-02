Paul Pogba torna titolare dopo 3 anni: Pocognoli lo rilancia in Metz-Monaco
L'ex centrocampista della Juventus, Paul Pogba, torna titolare dopo tre anni. Il francese è stato scelto da Pocognoli per affrontare il Metz. La sua ultima partita giocata dal primo minuto risale al 15 maggio 2023, quando indossava la maglia della Juventtus nella sfida di campionato contro la Cremonese.
Il Monaco ha bisogno di ritrovarsi per un posto in Europa, dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain e due pareggi nelle ultime tre partite.
I giocatori di Pocognoli si recheranno a Metz questo sabato per la 32ª giornata di Ligue 1. Il Metz, ultimo in classifica, potrebbe retrocedere ufficialmente già stasera. Calcio d'inizio alle 19:00.
Le formazioni ufficiali di Metz-Monaco
Metz: Sy, Yegbe, Gbamin, Sane, Sarr, Deminguet, Stambouli, Tsitaishvili, Hein, Mbala, Kvilitaia.
Monaco: Hradecky, Mawissa, Zakaria, Kehrer, Adingra, Pogba, Camara, Teze, Golovin, Akliouche, Balogun.
Il programma completo
Nantes - Marsiglia 3-0
PSG - Lorient
Metz - Monaco
Nizza - Lens
Lille - Le Havre
Auxerre - Angers
Paris FC - Brest
Strasburgo - Tolosa
Lione - Rennes
Classifica
PSG 69
Lens 63
Lione 57
Lilla 57
Rennes 56
Marsiglia 53*
Monaco 51
Strasburgo 46
Lorient 41
Tolosa 38
Brest 38
Paris FC 38
Angers 34
Le Havre 31
Nizza 30
Auxerre 25
Nantes 23*
Metz 16
*una gara in più