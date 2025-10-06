Lilla-PSG 1-1, Genesio rammaricato: "Un po' di frustrazione, troppe occasioni sciupate"

Il Lilla ha strappato un prezioso pareggio contro il Paris Saint-Germain (1-1), grazie a un gol nel finale di Ethan Mbappé, che ha permesso ai Dogues di rientrare in partita dopo essere stati sotto nel punteggio. Ai microfoni di Ligue 1+, l’allenatore Bruno Genesio ha espresso sentimenti contrastanti tra soddisfazione e rammarico: "Chiudiamo la partita con un po’ di frustrazione, ma resta un buon punto perché siamo riusciti a rimontare nel finale, ancora una volta grazie ai giocatori entrati dalla panchina, il che è positivo.

Tuttavia, non abbiamo disputato il match che volevamo. Avevamo previsto di essere disciplinati e organizzati, ma anche di mostrare più audacia. Nel primo tempo abbiamo recuperato palloni importanti che poi abbiamo gestito male, per mancanza di precisione tecnica o di un pizzico di follia e coraggio. È per questo che il risultato lascia un po’ di amarezza".

Genesio ha poi commentato il sorprendente undici iniziale scelto da Luis Enrique: "Il suo schieramento? Non credo ci fosse bisogno di cambiare la nostra strategia: nel complesso, abbiamo rispettato il piano difensivo. Ma in fase offensiva ci è mancata lucidità, precisione tecnica e capacità di sfruttare gli spazi. Forse la partita di giovedì si è fatta sentire. Avevamo individuato alcune situazioni su cui potevamo far male al PSG, ma non le abbiamo gestite bene. Abbiamo recuperato buoni palloni, abbiamo avuto occasioni, ma non le abbiamo sfruttate abbastanza. Perché? Ne parleremo con i ragazzi al rientro dalle nazionali, per capire le loro sensazioni".